Conférence

Cette conférence traite des enjeux contemporains liant la gestion hospitalière à la santé globale de la population. Elle réunit des experts de la médecine, de l’éthique et de la santé publique pour repenser le rôle de l’hôpital au-delà du simple traitement des maladies, en l’intégrant dans un véritable système de santé préventif et communautaire.

Ce qu’il faut retenir

Passage du système de soins au système de santé : l’enjeu majeur est de transformer l’organisation actuelle, focalisée sur la gestion des maladies aiguës, en un modèle qui valorise la promotion de la santé, la prévention et le bien-être de la population globale.

L’hôpital comme bien commun et lieu symbolique : l’hôpital ne doit pas être géré uniquement comme une entreprise commerciale. Il reste un lieu de réassurance et de valeurs humaines essentielles, agissant comme un « commun » appartenant à la collectivité.

Nécessité d’une collaboration systémique et locale : face à la complexité croissante (vieillissement, maladies chroniques), la solution réside dans l’interprofessionnalité et les partenariats locaux (médecine de ville, soins à domicile) pour assurer la continuité des trajectoires de soins.

L’hôpital face à la complexité et à la crise de sens

Le système de santé actuel est décrit comme l’organisation la plus complexe des pays riches. L’hôpital se trouve au cœur de tensions multiples : humaines, technologiques, scientifiques et économiques. Bertrand Kieffer, médecin et théologien, souligne que l’hôpital est l’héritier d’une longue tradition de « prendre soin » qui définit notre humanité. Cependant, cette mission est aujourd’hui menacée par une gestion managériale intensive qui tend à standardiser les procédures et à chosifier les patients.

La crise est également multifactorielle. Elle est accentuée par le vieillissement de la population, qui nécessiterait théoriquement un doublement des infrastructures hospitalières si rien n’est changé. De plus, les progrès technologiques, tout en améliorant les traitements, repoussent les patients vers des maladies chroniques et complexes pour lesquelles le modèle hospitalier classique n’est pas idéalement conçu. Cette situation génère une perte de sens pour les soignants, pris entre l’éthique de l’écoute et les impératifs de rendement.

Redéfinir la santé : de la norme au continuum

Un point central de la réflexion est l’évolution de la définition de la santé. Autrefois perçue comme l’absence de maladie, elle est aujourd’hui vue comme un continuum entre la santé, la maladie et l’amélioration de soi. Avec la médecine moléculaire et génétique, la « grande santé » n’existe plus vraiment ; nous sommes tous porteurs de facteurs de risque ou de prémices de pathologies.

Cette nouvelle réalité oblige à repenser la nosologie (la classification des maladies) et le mode de remboursement des soins, qui est encore trop souvent lié à un diagnostic précis et isolé. L’hôpital doit donc apprendre à gérer des patients polymorbides sur le long terme, ce qui nécessite une vision populationnelle plutôt qu’individuelle et réactive.

Déhospitalisation et résilience du système

La survie du système de santé passe par une déhospitalisation pilotée. L’hôpital doit rester un centre pour les soins aigus et techniques, mais il doit déléguer et collaborer davantage avec l’ambulatoire et le domicile. La technologie le permet désormais : de nombreux diagnostics et suivis peuvent être effectués à distance ou dans des centres de proximité.

Cette décentralisation est aussi un gage de résilience. La pandémie de COVID-19 a montré les limites d’un système trop centré sur les urgences hospitalières. En dispersant les ressources (comme l’oxygène ou les soins intermédiaires) dans la communauté, le système devient plus robuste face aux crises sanitaires ou environnementales.

Les partenariats locaux et l’implication citoyenne

La table ronde met en avant l’importance des « petits pas » et des initiatives locales. Des exemples comme la Maison de la Santé à Vouvry montrent que lorsque les citoyens s’approprient leur santé, la dynamique change. L’HRC s’engage ainsi dans une stratégie de partenariat avec les médecins installés et les réseaux de soins à domicile pour fluidifier les trajectoires des patients.

Cependant, des obstacles subsistent, notamment le manque d’incitatifs financiers pour la coordination et la transmission d’informations. La préparation de la sortie d’hôpital doit se faire dès l’entrée, voire avant, en impliquant tous les acteurs pour éviter les ruptures de soins. La formation interprofessionnelle est également identifiée comme un levier majeur pour créer une culture commune du soin.

Conclusion : vers une nouvelle écologie de la santé

En conclusion, la conférence appelle à une mobilisation citoyenne et professionnelle pour faire évoluer le cadre législatif et culturel. La santé doit être protégée comme un bien commun contre la logique du profit pur. L’hôpital de demain sera celui qui saura concilier la haute technicité médicale avec une approche durable, écologique et profondément humaine, en étant un acteur parmi d’autres au service de la santé de tous.