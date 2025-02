Podcast

Xavier Pitois reçoit Clémentine Goldszal, grand reporter et critique littéraire. Ensemble, ils s’interrogent sur le mystère de la naissance. Comment comprendre ce qui se joue dans les premières heures de la vie ? Que disent ces premiers instants de notre condition humaine ? Est-il possible de « parler le nouveau-né » ? Après une immersion de six mois en néonatologie à l’hôpital Necker-Enfants Malades, Clémentine Goldszal nous propose d’explorer cet univers fascinant entre prouesses médicales, questionnements éthiques et bouleversements intimes.