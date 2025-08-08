Documentaire

Simmy More et Jo Morowasky sont deux acheteuses compulsives qui ne cessent d’entasser chez elle des vêtements dont elles ne parviennent plus à se débarrasser. Une situation devenue totalement incontrôlable pour les deux femmes.

Simmy est divorcée et chef d’entreprise londonienne. Elle a dépensé plus de 300 000 euros en vêtements depuis 5 ans. Une situation qui la met aujourd’hui en grande difficulté tant sur le plan financier que sentimental…

Pour Jo, le nombre de vêtements qu’elle possède à la maison fait qu’elle met plus de trois heures chaque matin à trouver une tenue adéquate pour la journée. Pour tenter de s’en sortir, elle a décidé de faire appel à un thérapeute spécialiste des conduites obsessionnelles.

Les deux femmes parviendront-elles à surmonter leur addiction ?

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Entasseuses compulsives : elles doivent guérir

Réalisation : Manuel Catteau et Olivier Roussin

