Documentaire



Découvrez les histoires émouvantes de femmes vivant des grossesses uniques. Ghislaine, maman de quatre enfants, attend des jumelles et doit s’adapter aux changements. À 17 ans, Laetitia se prépare à accueillir son deuxième enfant dans un petit espace avec sa famille. Patricia, hyperactive, attend son sixième enfant, tandis que Laurence savoure une dernière expérience maternelle à plus de 40 ans. Marie, 19 ans, fait face à une grossesse inattendue alors que sa mère est malade, et Tina, 42 ans, gère des complications avec son partenaire de 26 ans. Sabrina, déjà débordée par ses quatre enfants, est surprise par une nouvelle grossesse. Océane, à 16 ans, découvre sa grossesse lors d’une visite médicale. Ces récits illustrent les joies et les défis de la maternité sous diverses formes.