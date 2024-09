Documentaire

Un jeune Néerlandais part à la recherche de lieux d’accueil respectant la dignité des personnes âgées atteintes de démence. Un tour d’horizon porteur d’espoir et de pistes nouvelles pour la prise en charge du grand âge.

Selon les statistiques, une personne sur cinq sera atteinte d’une forme de démence au cours de sa vie, tandis que les patients atteints de maladie d’Alzheimer devraient doubler dans les vingt prochaines années. Infirmier de formation, Teun Toebes, 24 ans, est en parfaite santé. Pourtant, ce jeune Néerlandais a choisi d’habiter dans l’unité fermée d’une maison de retraite, pour le plus grand bonheur des résidents. Profondément marqué par cette expérience, et désireux de s’ouvrir à de nouvelles approches de la vieillesse afin de contribuer à améliorer sa prise en charge dans les sociétés européennes, il sillonne treize pays sur quatre continents à la découverte de lieux de vie qui partagent un même mot d’ordre : la dignité.

Tabou social

Projeté lors de la conférence du G20 à La Haye, en 2023, ce documentaire veut susciter le débat sur l’accompagnement de la vieillesse, toujours remis à plus tard en dépit d’une urgence croissante. Plaidant pour cesser d’enfermer les personnes atteintes de démence, il met en avant des projets inclusifs et humains, résolument porteurs d’espoir. Mais il démontre aussi que le grand âge est devenu dans les pays industrialisés un tabou social qui encourage la stigmatisation, l’exclusion et l’indifférence. À l’encontre de notre peur collective de la vieillesse et de la déchéance, et des objectifs toujours plus prégnants de rentabilité, l’émouvant tour du monde de Teun Toebes invite avec optimisme à repenser entièrement notre système.

Documentaire de Jonathan de Jong (Pays-Bas, 2023, 1h20mn)

Disponible jusqu’au 20/12/2024