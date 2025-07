Documentaire

Après une série de feux catastrophiques… 800 hectares de champs et de pinèdes ont brûlé au mois de juin et juillet… Epuisés et surpris les pompiers des Bouches du Rhône ont repris l’entrainement de plus belle… conduite de camions en milieu périlleux, interventions héliportées et repérage aérien grâce à des drones… Maintenant, plus droit à l’erreur : le mois d’août commence… le plus sec de l’année, le plus risqué en terme de feux de forêt… et ce n’est pas tout… un pyromane présumé rôde encore…