C’est une petite révolution dans le monde du travail. L’entreprise de demain sera libérée ! Plus de pointeuse, plus de chefs de service ? Mieux encore : plus de patron. Les maîtres-mots sont confiance et autonomie. À priori, le rêve de tous les salariés. Ce nouveau mode d’organisation boosterait même les performances des entreprises. Ce concept séduit aujourd’hui de plus en plus de PME mais aussi des grands groupes comme Kiabi, Auchan ou Michelin. L’entreprise libérée est même devenue une marque, synonyme de bien-être pour tous. Mais derrière la belle vitrine ne serait-ce pas que de la poudre aux yeux, juste un argument marketing dont l’objectif serait d’éliminer les postes clés pour réduire la masse salariale et les coûts ?

Réalisateur : Jérôme Dussart