Article Comprendre le bilan de compétences Le bilan de compétences est un outil précieux pour toute personne souhaitant faire le point sur ses aptitudes professionnelles...

Conférence Tour d’horizon du marché de l’esthétique professionnel français La crise sanitaire aura conduit les Français à prendre conscience de l’importance du bien-être dans leur vie quotidienne. Un...

Documentaire Ma vie c’est les vacances Ludovic et Lisa, 27 et 26 ans, sont tous deux saisonniers. Ils décident de tenter leur chance en Nouvelle-Calédonie....

Documentaire Travailler au sommet du luxe parisien Découvrez les coulisses du Crillon, palace mythique de Paris. Entre luxe, savoir‑vivre à la française et métiers d’exception, plongez...

Documentaire Jumelles et Top-models à 15 ans Manuela et Elena ont 15 ans. Elles habitent un petit village près de Clermont-Ferrand, et c’est en faisant leurs...

Article Magic Wheel : un produit digital adaptable aux plateformes B2B Evoplay poursuit le développement de son catalogue de jeux HTML5 avec magic wheel, un titre basé sur une mécanique de...

Documentaire Profs de fac, la vocation à l’épreuve Obtiendra-t-elle un jour le poste d’enseignante-chercheuse dont elle rêve ? Au terme d’un parcours universitaire exigeant, les espoirs et...

Documentaire Serveurs et cuisiniers : on partage le pourboire ou pas? La différence de rémunération entre les serveurs et les cuisiniers est de plus en plus remise en question. Est-ce...

Documentaire Forain au Cap d’Agde Rencontre avec Pierrick, le patron du Luna Park, grand parc d’attractions situé au Cap d’Agde. Un documentaire de Julie...

Documentaire Les coulisses – Les stylistes de Miss Nouvelle Calédonie s’affrontent (1/2) En marge de l’élection de Miss Nouvelle-Calédonie, un autre concours attise la convoitise : celui du meilleur créateur de...

Article Prolétaires à bac+5 : jeunes, paumés, déclassés Alors que le chômage augmente irrésistiblement sous les coups de boutoir des politiques austères, la classe médiatique n’a que...

Documentaire Dans les coulisses des matinales radios avec Bruno Guillon et Bruce Toussaint « Off : Secrets et Coulisses » vous dévoileront les dessous de ces matinales. Des préparatifs d’une matinale à...

Podcast Vis ma vie de régisseur(se) Premier levé, dernier couché, rarement remercié : un bon régisseur doit gérer n’importe quel problème à n’importe quel instant....

Article Comment devenir architecte d’intérieur ? L’architecture d’intérieur est un domaine passionnant qui allie créativité, sens de l’espace et connaissances techniques. Ce métier permet de...

Documentaire L’heure D – Animaux Plongée dans le quotidien des patients d’une clinique vétérinaire. Le spectateur accompagne Max, Smith, Lilou, Kali dans leur douleur,...

Documentaire Urgences lyonnaises : les héros du samu en action Suivez les vies des urgentistes de l’hôpital Edouard Herriot, l’un des plus grand hopitaux de la région Auvergne-Rhônes-Alpes.

Documentaire Avec ou sans filtre – Jean-Paul Quilici Depuis quarante-cinq ans c’est la même passion qui anime Jean-Paul Quilici : faire découvrir la montagne corse. Aujourd’hui, si...