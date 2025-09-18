Créer son entreprise entre amis est un pari risqué.  Sur environ 600 000 entreprises créées en 2010 environ 60 000 se seraient créées entre amis. Avant de se lancer dans l’aventure, les professionnels conseillent une grande vigilance. Comme dans un couple, la clé de la réussite est la transparence.
Réalisateur : Maïlys Rouillé