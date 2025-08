Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Isaac Getz, docteur en Psychologie et en Management, auteur, consultant, conférencier et professeur à l’ESCP. Et si l’entreprise se transformait pour se mettre au service inconditionnel de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs et des communautés locales où elle opère ? Si elle s’enrichissait en donnant tout ?