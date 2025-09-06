« Engager, motiver et fidéliser les jeunes ? c’est possible ! même si on ne s’appelle pas Google ou Apple… »...
C’est un événement très attendu des étudiants en lycée agricole, le concours du salon de l’agriculture ! Qui décrochera...
Devenir majordome, un sacré changement de vie
Le financement des entreprises connaît depuis plusieurs années de profondes transformations, portées par des évolutions économiques, technologiques et réglementaires....
Se lancer dans l’aventure de la micro-entreprise est un choix de plus en plus fréquent pour celles et ceux...
Résumé des points abordésIntroductionLe piège de la refonte traditionnelleVers une nouvelle approche : la performance continueLes avantages d’un suivi...
Il est la bête noire de Nestlé et Danone
Yannick Servant présente cette initiative inédite de mobilisation et d’accompagnement de 150 entreprises engagées pour s’aligner sur l’Accord de...
Gérard et Adryen Petit nous expliquent les gestes du métier de « charron », l’artisan spécialisé dans la fabrication et/ou la...
Au sein de l’Union européenne, 3,5 millions de jeunes sont sans emploi, soit 15% des moins de 25 ans....
Ils ont 20 ans, ils veulent devenir ambulancier, infirmière ou sage-femme. Des professions souvent usantes, mais dont ils rêvent...
Après 10 ou 15 ans d’activité, nombreux sont ceux qui pensent à changer de vie. Travailler à la campagne,...
En 2025, l’apprentissage n’est plus réservé aux salles de classe ou aux formations coûteuses. Les technologies modernes et la...
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le travail des champs. Aujourd’hui, 1 agriculteur...
En Mongolie, Joël Rauzy exerce le métier de musher, conducteur de chiens de traîneau. Régulièrement, il organise des expéditions...
A Marseille, les soldats du feu cumulent deux handicaps : la forêt souvent victime de sécheresse et la montagne...
Chasseurs d’images et de scoops, ils étaient réputés sans foi ni loi. Pascal Rostain et Bruno Mouron n’hésitaient pas...
A première vue, rien ne semblait prédestiner Tristan Favre à un métier manuel. Et pourtant, c’est maintenant un jeune...
Dans un monde en constante évolution, les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable pour les entreprises. Ceux-ci offrent...
La vente à domicile est un secteur en croissance. Plus de 700 000 Français y travaillent. Ce documentaire suit...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site