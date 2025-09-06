Ressources Dans la même catégorie

Conférence Rapport des jeunes au travail : la conférence qui décoiffe « Engager, motiver et fidéliser les jeunes ? c’est possible ! même si on ne s’appelle pas Google ou Apple… »...

Documentaire La relève de l’agriculture : le concours des étudiants C’est un événement très attendu des étudiants en lycée agricole, le concours du salon de l’agriculture ! Qui décrochera...

Documentaire Olivia veut devenir majordome Devenir majordome, un sacré changement de vie

Conférence Mutations du financement des entreprises, quels enjeux ? Le financement des entreprises connaît depuis plusieurs années de profondes transformations, portées par des évolutions économiques, technologiques et réglementaires....

Article Les erreurs à éviter quand on lance sa micro-entreprise Se lancer dans l’aventure de la micro-entreprise est un choix de plus en plus fréquent pour celles et ceux...

Article Repenser la refonte de site web : de la dépense ponctuelle à l’investissement continu Résumé des points abordésIntroductionLe piège de la refonte traditionnelleVers une nouvelle approche : la performance continueLes avantages d’un suivi...

Documentaire Ce papy dirige l’empire Cristaline Il est la bête noire de Nestlé et Danone

Conférence Changer l’entreprise pour changer le monde Yannick Servant présente cette initiative inédite de mobilisation et d’accompagnement de 150 entreprises engagées pour s’aligner sur l’Accord de...

Documentaire Le Charron, un vieux métier d’autrefois Gérard et Adryen Petit nous expliquent les gestes du métier de « charron », l’artisan spécialisé dans la fabrication et/ou la...

Documentaire Les jeunes sont-ils les sacrifiés de l’emploi ? Au sein de l’Union européenne, 3,5 millions de jeunes sont sans emploi, soit 15% des moins de 25 ans....

Documentaire Les soignants de demain dans les starting-blocks Ils ont 20 ans, ils veulent devenir ambulancier, infirmière ou sage-femme. Des professions souvent usantes, mais dont ils rêvent...

Documentaire Le business des reconversions professionnelles Après 10 ou 15 ans d’activité, nombreux sont ceux qui pensent à changer de vie. Travailler à la campagne,...

Article Apprendre autrement : les sites gratuits qui réinventent l’apprentissage En 2025, l’apprentissage n’est plus réservé aux salles de classe ou aux formations coûteuses. Les technologies modernes et la...

Documentaire Dans les yeux d’Olivier – Femmes de la terre Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le travail des champs. Aujourd’hui, 1 agriculteur...

Documentaire Il vit et gagne sa vie avec ses 38 chiens ! En Mongolie, Joël Rauzy exerce le métier de musher, conducteur de chiens de traîneau. Régulièrement, il organise des expéditions...

Documentaire Les soldats du feu – Marseille, le feu sacré des Marins-Pompier A Marseille, les soldats du feu cumulent deux handicaps : la forêt souvent victime de sécheresse et la montagne...

Documentaire Tant qu’il y aura des stars Chasseurs d’images et de scoops, ils étaient réputés sans foi ni loi. Pascal Rostain et Bruno Mouron n’hésitaient pas...

Documentaire Tristan, plombier de mère en fils A première vue, rien ne semblait prédestiner Tristan Favre à un métier manuel. Et pourtant, c’est maintenant un jeune...

Article Quels intérêts de former ses employés aux réseaux sociaux ? Dans un monde en constante évolution, les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable pour les entreprises. Ceux-ci offrent...