Documentaire

Espionnage, écoutes téléphoniques, paiement d’informateurs : le métier de paparazzi s’apparente de plus en plus à celui d’un détective privé. Les photos les plus prisées peuvent atteindre des sommes astronomiques, se chiffrant en dizaines, voire centaines de milliers d’euros. Les pratiques douteuses de certains photographes, sans éthique, mènent à des dérives, à l’instar du scandale en Grande-Bretagne où le tabloïd « News of the World » a illégalement mis sur écoute de nombreuses personnalités. Suite à cette révélation, un journaliste et un détective ont été emprisonnés, et la direction du journal a dû démissionner.

Réalisateur : Romain Bolzinger