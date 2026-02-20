Podcast

Elles s’occupent de l’agenda, des déplacements, des chambres d’hôtels et des demandes diverses des patrons. Elles organisent et animent les séminaires et les conférences de direction, prennent des notes, écrivent les comptes rendus, anticipent les problématiques potentielles. Elles s’occupent des prestataires pour les forfaits téléphones et les voitures de fonction. Elles font le lien entre les directeurs et les salariés. Ecoutent et prennent soin des uns et des autres. Réfléchissent à des outils pour le bien-être au travail. Elles sont au cœur des entreprises, essentielles au bon fonctionnement de celles-ci, mais restent souvent dans l’ombre. Qui sont les assistantes de direction ? Quels sont leurs parcours, leurs aspirations, leurs difficultés et leurs satisfactions ? Qu’est ce que tout cela raconte de la vie en entreprise, notamment en terme de rapport de genre et de classe. Pour y répondre, Charlotte Bienaimé est allée à la rencontre de trois d’entre elles, à Lille. Lors d’une des réunions mensuelles du « Club des directrices de direction ». Une association qui leur permet de s’entraider et de se soutenir.