Comment faire pour trouver un emploi quand on n’a pas de réseau ? Dans le quatrième épisode du podcast « Profil de l’Emploi », Sandrine Chauvin donne la parole à Manon, qui cherche un emploi dans le secteur du vin, et à Claire Dorland-Clauzel, l’ancienne directrice du Guide Michelin qui s’est reconvertie dans le Bordelais.