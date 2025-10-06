Ressources Dans la même catégorie

Article Pourquoi de plus en plus de jeunes refusent le CDI ? Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) a longtemps été perçu comme le Saint Graal du monde du travail, synonyme...

Conférence Le management collaboratif, du leadership au membership Alain Goudsmet est un ancien coach olympique pour les athlètes belges de hockey, tennis et athlétisme. Il met à...

Documentaire Bullshit Jobs : l’absurde au travail Trouver du sens dans son job et sa place dans le fonctionnement de social n’est pas toujours une chose...

Article Génération Z vs Millennials : quelles différences au travail ? Le monde professionnel connaît aujourd’hui une transformation profonde avec l’arrivée progressive de la génération Z, qui vient s’ajouter à...

Conférence Quand le métal te parle Une conférence dynamique sur l’univers de la métallurgie et les possibilités d’emploi sur le marché du travail !

Documentaire Les thanadoulas : accompagnantes de la mort Dans une société où la mort est encore taboue, un corps de métier vient tendre la main aux endeuillés...

Documentaire Mariée, deux enfants et pilote d’hélicoptère Sabine de Thé est une femme pilote d’hélicoptère de la gendarmerie nationale. Elle a su trouver sa place dans...

Documentaire Lyon en alerte : les urgences sous tension Plongez dans le quotidien des urgentistes du SAMU de l’hôpital Edouard Herriot, le plus grand centre hospitalier de la...

Documentaire Des explosifs enfouis en héritage À chaque fois que des projets de construction de grande envergure (parcs éoliens, pose de câbles ou approfondissement de...

Documentaire Notre métier, chasseurs d’héritiers Généalogistes, ils vous appellent pour vous offrir un héritage.

Documentaire Samu : les héros de l’ombre Ils travaillent nuit et jour pour secourir et sauver des vies. Les médecins et standardistes du SAMU de Lyon...

Article Les avantages de suivre une formation Power BI à distance L’analyse des données est un outil clé d’aide à la décision pour tous les chefs d’entreprise. Elle favorise l’identification...

Documentaire Traditionnel ou moderne, la guerre des cirques Chaque année, des millions de Français se pressent pour aller au cirque. Pour attirer les visiteurs, les artistes doivent...

Documentaire Mandataires, courtiers, les nouveaux métiers de l’immobilier Depuis une dizaine d’années, internet a dépoussiéré nos habitudes… et celles des professionnels du secteur par la même occasion!...

Article UX design vs UI design : quelles différences ? Lorsqu’on aborde la création de sites web et d’applications mobiles, les termes « UX Design » et « UI Design » sont fréquemment...