Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Artisans, leur combat pour survivre en pleine crise Pendant un an, Géraud Burin des Roziers a suivi David, boulanger à Toulouse, Frédéric, marin-pêcheur à Dunkerque, et Véronique,...

Article Découverte du métier d’esthéticienne Dans un monde où l’apparence tient une place importante, le métier d’esthéticienne suscite un intérêt croissant. Plus qu’une simple...

Article Quelles passerelles possibles après infirmière ou infirmier ? Le quotidien des professionnels de santé est souvent marqué par une intensité émotionnelle et physique hors du commun, un...

Podcast Une vie à soi : assistantes de direction Elles s’occupent de l’agenda, des déplacements, des chambres d’hôtels et des demandes diverses des patrons. Elles organisent et animent...

Conférence Vulnérable: des dirigeants à cœur ouvert sur leur vulnérabilité Et si la vulnérabilité n’était pas une faiblesse, mais une force essentielle du leadership ? Trois dirigeants partagent, avec...

Documentaire Au service des ultra-riches Plongez dans le quotidien des mojordomes au service de millionnaires !

Article Actualité Tech : pourquoi les Data Analysts sont les nouveaux profils recherchés Ils ne se contentent plus d’analyser des tableaux Excel. Les Data Analysts sont devenus des piliers de la stratégie...

Conférence Sens du travail, bonheur et motivation La civilisation des loisirs, le chômage de longue durée et les 35 heures ont changé notre rapport au travail....

Documentaire Fabien étudie l’âge du bois et des villages lacustres engloutis par les eaux Dendrochronologue, drôle de nom pour un archéologue… Fabien Langenegger est un limier du bois et du temps. Sa spécialité,...

Documentaire Marins-pompiers de Marseille : l’unité d’élite au coeur de l’urgence Les marins-pompiers de Marseille font partie de l’élite des pompiers de France : avec plus de 120 interventions pour...

Documentaire Ouvert le dimanche, la bonne affaire ? Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son shopping le dimanche ? Depuis la loi Macron promulguée en août...

Documentaire D’élèves à profs : un an dans la vie d’apprenties éducatrices Dans une vie d’instit, il y a une année inoubliable, celle où ils et elles basculent du statut d’élève...

Documentaire Docteur courage Bertrand Legrand est médecin généraliste à Tourcoing, dans le Nord. Parfois, à cause d’une attente trop longue, d’une prescription...

Article Est-il préférable d’embaucher une agence SEO ou un freelance pour le référencement ? La décision entre embaucher une agence SEO ou un freelance est une décision à laquelle de nombreuses entreprises en...

Documentaire La dure vie des pêcheurs en mer Tout le monde profite de l’argent des poissons vendus… sauf les pêcheurs.

Article Le Swot dans les réunions marketing Le saviez-vous ? Plus de 60 % des entreprises qui réussissent à atteindre leurs objectifs marketing attribuent leur succès à une...