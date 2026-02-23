Ministre ou pas, personne ne passe ! Le périmètre de sécurité est le même pour tout le monde ! Les seize démineurs de Paris sont en alerte maximum en ce mois d’octobre 2001. Depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, cette unité a fait plus de huit cents interventions dans la capitale. Bertrand et Patrick, en équipe depuis de nombreuses années, nous ont permis de suivre le quotidien de cette unité de Police hors du commun.