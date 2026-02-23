Pendant un an, Géraud Burin des Roziers a suivi David, boulanger à Toulouse, Frédéric, marin-pêcheur à Dunkerque, et Véronique,...
Dans un monde où l’apparence tient une place importante, le métier d’esthéticienne suscite un intérêt croissant. Plus qu’une simple...
Le quotidien des professionnels de santé est souvent marqué par une intensité émotionnelle et physique hors du commun, un...
Les forains déploient leur plan de bataille pour faire du chiffre.
Elles s’occupent de l’agenda, des déplacements, des chambres d’hôtels et des demandes diverses des patrons. Elles organisent et animent...
Et si la vulnérabilité n’était pas une faiblesse, mais une force essentielle du leadership ? Trois dirigeants partagent, avec...
Plongez dans le quotidien des mojordomes au service de millionnaires !
Vous souvenez-vous de l’époque où Hollywood dominait sans partage l’industrie cinématographique ? Cette ère touche à sa fin. Aujourd’hui,...
Ils ne se contentent plus d’analyser des tableaux Excel. Les Data Analysts sont devenus des piliers de la stratégie...
La civilisation des loisirs, le chômage de longue durée et les 35 heures ont changé notre rapport au travail....
Dendrochronologue, drôle de nom pour un archéologue… Fabien Langenegger est un limier du bois et du temps. Sa spécialité,...
Les marins-pompiers de Marseille font partie de l’élite des pompiers de France : avec plus de 120 interventions pour...
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son shopping le dimanche ? Depuis la loi Macron promulguée en août...
Dans une vie d’instit, il y a une année inoubliable, celle où ils et elles basculent du statut d’élève...
Bertrand Legrand est médecin généraliste à Tourcoing, dans le Nord. Parfois, à cause d’une attente trop longue, d’une prescription...
Marc-Arthur Crettenand, dit « Marco » est un véritable Bedjoui d’Isérables. Cet hyperactif de 65 ans est probablement le...
La décision entre embaucher une agence SEO ou un freelance est une décision à laquelle de nombreuses entreprises en...
Tout le monde profite de l’argent des poissons vendus… sauf les pêcheurs.
Le saviez-vous ? Plus de 60 % des entreprises qui réussissent à atteindre leurs objectifs marketing attribuent leur succès à une...
Dans la cité nordiste, la brigade des stupéfiants tente de mettre fin aux agissements d’un important trafiquant de drogue....
