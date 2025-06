Documentaire

Nous avons suivi le quotidien de ces femmes et de ces hommes d’action, de cœur et d’émotions que sont les pompiers. Des casernes d’Ile de France à celles de province : c’est dans plusieurs régions de France que nous avons filmé, pendant plus de 6 mois, ces héros, lors de leurs interventions, mais également dans leur vie quotidienne. Incendies, secours aux victimes, accidents de la circulation, sauvetages en mer ou en montagne, recherches en milieux souterrains : dans chaque caserne, un membre de l’équipe raconte, à travers son parcours personnel et ses ambitions professionnelles, sa vie chez les Pompiers. Qu’ils soient volontaires ou professionnels, infirmier ou championne de judo, en formation ou sur le départ, ces femmes et ces hommes d’exception ont tous un point commun : ils sont pompiers dans l’âme. Une véritable plongée au cœur de la vie intime des pompiers.

Un documentaire de Fred Decossas / Tania Faure