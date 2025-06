Documentaire

Comment se constituer une clientèle ?

Vous souhaitez vous lancer à votre propre compte et développer votre activité ? Ce projet ambitieux et personnel demande des compétences. Découvrez les astuces pour ouvrir et développer votre cabinet d’avocat.

Les clients sont indispensables au financement de votre cabinet. Pourtant, de nombreux avocats ne développent pas leur clientèle. Par exemple, le Cabinet d’avocat à Paris Darmon possède un vaste réseau de clients.

Dans un premier temps, appuyez-vous sur votre réseau. Questionnez vos relations personnelles et professionnelles pour trouver des prospects. Expliquez ce que vous proposez et aidez-les pour qu’ils vous recommandent.

Ensuite, il convient de se rapprocher de vos confrères. En effet, votre positionnement peut intéresser leurs clients actuels. Cette collaboration se nomme relation d’apporteur d’affaires. Cependant, cette solution demande beaucoup d’organisation : travail collaboratif, transparence sur les heures et les tarifs, etc.

Enfin, vous devez mettre en place une stratégie de fidélisation pour développer une relation de long terme avec vos clients. Ainsi, aidez-vous des outils de communication comme les newsletters ou l’organisation d’évènements juridiques. Aussi, n’hésitez pas à faire un point régulier et gratuit avec eux. Grâce à la fidélisation des clients, vous allez développer votre réseau de clientèle rapidement. Et pour cause, les recommandations sont les meilleures publicités.

Comment se différencier ?

De plus en plus d’avocats ouvrent un cabinet. C’est pourquoi il est nécessaire de se démarquer. Dans un premier temps, réfléchissez à votre positionnement stratégique. Vous devez répondre à un besoin d’expertise et vous justifier comme un grand expert du domaine. Pour ce faire, il suffit de participer à tous les évènements en lien avec votre spécialisation. Ainsi, vous vous ferez reconnaître comme un expert dans le domaine. Lorsque votre réseau aura un problème juridique, il fera appel à vous.

Aussi, positionnez-vous comme un interlocuteur unique. Ainsi, choisissez votre clientèle : startups, familles, collectivités, artisans alimentaires, etc. Vous pouvez également vous associer avec un confrère avec des compétences complémentaires. Cette stratégie permet de proposer un guichet unique à la clientèle. Il est également possible de travailler en réseau et en chef de projet. Jeremie Darmon est un spécialiste reconnu dans son domaine. En effet, il est spécialisé dans le divorce et le droit de la famille.

Aussi, la communication permet de se différencier des autres avocats. Aujourd’hui, disposer une plaque sur une adresse prestigieuse ne suffit plus à développer sa clientèle et à vivre de son activité.

Dans ce contexte de concurrence, il est indispensable d’avoir un site internet. En effet, cette communication virtuelle inspire confiance et vous valorise. Ainsi, votre site internet doit être bien conçu et bien référencé sur Google. N’oubliez pas de disposer d’un espace blog/réseaux pour entretenir des liens avec vos prospects et clients.

Ensuite, n’hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Grâce à eux, vous pouvez mettre en valeur votre travail, vos news, vos interventions, etc. Cependant, il faut consacrer beaucoup de temps à la rédaction et à l’illustration de vos posts, car il faut proposer du contenu intéressant très régulièrement.