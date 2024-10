Podcast

Autodidacte, Ramdane Touhami est un touche-à-tout hors norme et un acteur incontournable du luxe qui flaire l’époque comme personne. Tour à tour créateur de mode, designer, directeur artistique, hôtelier et surtout entrepreneur à succès, il est capable d’endosser tous les rôles aux côtés de sa femme, Victoire de Taillac, historienne de formation, passionnée par le secteur de la beauté et l’une des têtes chercheuses les plus influentes de cette industrie.