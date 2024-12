Conférence

Apprentissages collaboratifs, communautés de pratiques, organisations apprenantes, communautés épistémiques… les modalités et dispositifs de formation se sont diversifiés. La formation se limite de moins en moins à un espace formel d’interactions directes entre un formateur et un apprenant. La modification des relations savoir-pouvoir accompagne un accroissement des transmissions de savoirs entre pairs.

Parmi ces modalités de coformation les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs apparaissent constituer des environnements d’apprentissages adaptatifs et innovants pour une formation tout au long de la vie.

Pour aborder les perspectives de leur mise en place comme dispositif de formation en entreprise, les questions abordées seront les suivantes : Que sont les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs ? Quelles est leur histoire ? Quelles sont leurs formes, leurs modalités de fonctionnement ? En quoi peuvent-ils répondre aux enjeux actuels de la formation tout au long de la vie ? Qu’est-ce qui participe de la durabilité de leur mise en place dans des centres sociaux, des associations, des écoles, des centres socioculturels ? Qu’est-ce qui déstabilise leur mise en place ? Et en entreprise, quelles sont leurs apports, les controverses qu’ils soulèvent et les difficultés concernant leur mise en place ?

Par Caroline Le Boucher.