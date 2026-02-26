Documentaire

Dans une vie d’instit, il y a une année inoubliable, celle où ils et elles basculent du statut d’élève à celui de professeur.e. Ils et elles sont alors « enseignant.e.s fonctionnaires stagiaires », à mi-temps en fac, à mi-temps dans une classe qui leur est confiée.

Dans la grande banlieue parisienne, entre zones pavillonnaires et grands ensembles, filmées tout au long de cette année-charnière, Solenne, Sara-Difa, Marie-Castille et Clara apprennent à enseigner, se démènent pour accomplir leur mission fondamentale, leur motivation en butte à la découverte d’un métier où il faut instruire – et gérer – tant d’enfants si différents…

Un documentaire de Rémi Lainé et Émile Rabaté

