La raison d’être de l’organisme Technologia est de renforcer les CSE dans leurs démarches afin qu’on place vraiment l’humain au cœur des décisions stratégiques. Le groupe s’appuie ainsi sur des valeurs fondamentales telles que l’humanisme, le partage, l’écoute, la disponibilité, l’innovation et la réussite pour mener à bien sa mission. Mieux, sa philosophie s’articule autour d’un dialogue social dynamique et équilibré. On vous dit ici tout ce qu’il faut savoir à propos de cette structure.

Technologia apporte un soutien expert aux instances représentatives du personnel

Le Groupe Technologia accompagne les représentants du personnel dans leur compréhension des enjeux stratégiques, économiques et sociaux de leur entreprise. L’objectif principal de cette démarche est de préserver et d’améliorer la santé et la sécurité au travail. Chaque intervention vise donc à renforcer les capacités d’action des Comités Sociaux et Économiques (CSE).

Notez en outre que le Groupe propose des interventions dans un cadre paritaire au-delà des missions légales prévues par le Code du Travail entre autres. Cette démarche permet alors à tous les acteurs du dialogue social de s’engager dans des actions concrètes pour améliorer les conditions d’emploi et de travail.

Des certifications et habilitations reconnues

Le Groupe Technologia bénéficie de nombreuses certifications qui témoignent de son expertise. Il s’agit notamment :

d’une habilitation ministérielle en tant qu’ expert CSE/CHSCT pour la bonne évaluation des risques professionnels ;

d'un agrément d'organisme de formation professionnelle continue ;

d’ un référencement DataDock ;

; d’une certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité.

Il faut également préciser que la structure possède une certification Qualiopi qui garantit la qualité des prestations de formation. Vous avez ainsi l’assurance que ses membres sont véritablement des professionnels aguerris.

Quelques domaines d’intervention de Technologia

Les domaines d’intervention de Technologia sont aussi divers que variés.

La santé, la sécurité et les conditions de travail

Les nouvelles formes d’organisation et l’essor du numérique redéfinissent constamment les normes d’emploi et les méthodes de travail. Dans ce contexte, des conditions de travail optimales s’avèrent essentielles pour garantir la réussite tant collective qu’individuelle. Fort de ses nombreuses années d’expérience, Technologia vous accompagne dans cette transformation en plaçant la santé et la sécurité au cœur de ses préoccupations.

L’expertise comptable, économique, financière et sociale

Tout membre du CSE peut être sollicité pour donner son avis et participer à des consultations dans divers domaines. Le groupe Technologia met à votre disposition son savoir-faire pour vous conseiller, vous former et vous épauler à chaque étape de votre mandat. Leur objectif est de renforcer vos compétences pour que vous puissiez exercer pleinement vos responsabilités.

Une assistance juridique innovante et accessible

Que vous soyez représentant du personnel ou salarié, il est capital d’être correctement informé et conseillé sur ces questions. C’est pourquoi Technologia, en collaboration avec le Groupe Up, a conçu des outils numériques novateurs. Ces solutions vous offrent un accès rapide et efficace à une expertise juridique pour prendre des décisions éclairées dans votre vie professionnelle.

Une équipe pluridisciplinaire d’experts

Le Groupe Technologia s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires composées d’experts en organisation, ressources humaines, ergonomes, psychologues, sociologues, ingénieurs, médiateurs, statisticiens et architectes. Cette diversité de compétences permet d’apporter des réponses adaptées à chaque situation spécifique.