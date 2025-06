Documentaire

Dans un alpage isolé de la vallée de Joux, en Suisse, un ancien citadin devenu berger et aquarelliste, trouve dans la solitude, la nature et la lumière, un équilibre profond. Il a transformé son refuge montagnard en galerie éphémère où paysages, couleurs et émotion ne font qu’un. Mais il y a également rencontré l’amour, et marie ainsi monde paysan, art et grands espaces.

