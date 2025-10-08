Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pionnière de la culture d’huitres en eau profonde Christine Follet exerce le métier d’ostréicultrice selon des méthodes peu communes : elles cultivent ses huitres à douze mètres...

Article Travail hybride : l’équilibre parfait ou la fin du collectif ? Le travail hybride s’est imposé en quelques années comme une nouvelle norme dans le monde professionnel. Porté par les...

Documentaire Loups de mer : la disparition des marins pêcheurs Ils font le métier le plus dangereux et travaillent par tous les temps. En mer avec les pêcheurs du...

Article Pourquoi de plus en plus de jeunes refusent le CDI ? Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) a longtemps été perçu comme le Saint Graal du monde du travail, synonyme...

Conférence Le management collaboratif, du leadership au membership Alain Goudsmet est un ancien coach olympique pour les athlètes belges de hockey, tennis et athlétisme. Il met à...

Article Découverte du métier d’esthéticienne Dans un monde où l’apparence tient une place importante, le métier d’esthéticienne suscite un intérêt croissant. Plus qu’une simple...

Article Quelle est l’expertise d’un avocat en droit de la famille ? Aussi précieuses soient-elles, les relations familiales peuvent parfois se compliquer et nécessiter une intervention juridique. Face à ces situations...

Documentaire Pompiers, la vocation de l’urgence Les sapeurs-pompiers ou les soldats du feu, il existe plusieurs termes pour nommer ces hommes et ces femmes qui,...

Documentaire Comment devient-on contrôleur fiscal ? Le secret pour faire trembler les riches

Documentaire Le bataillon de marins-pompiers de Marseille – Urgence dans les calanques Le Groupe de Reconnaissance et d’interventions en Milieu Périlleux (le GRIMP) intervient jour et nuit au coeur du parc...

Documentaire Femmes de ménage : entre nécessité et exploitation Aujourd’hui, on compte près de 600.000 femmes de ménage déclarées en France. Plus du double travailleraient au noir. Un...

Article Pourquoi une entreprise doit-elle former ses salariés ? Dans toute entreprise, la formation des salariés reste un élément clé qui contribue notamment au succès de celle-ci. Un...

Article Comment devenir architecte d’intérieur ? L’architecture d’intérieur est un domaine passionnant qui allie créativité, sens de l’espace et connaissances techniques. Ce métier permet de...

Documentaire Le retour des barbiers Longtemps, les salons de coiffure ont été l’apanage des femmes, mais ce n’est plus le cas ! Les barbiers...

Article En quoi consistent les missions d’un plombier ? Les plombiers jouent un rôle fondamental dans notre vie de tous les jours, souvent sans que nous en ayons...

Documentaire Dans les yeux d’Olivier – Femmes dans la nuit Fasciné par la nuit et ses ambiances particulières, Olivier a voulu connaitre les raisons d’un tel choix, comprendre pourquoi...