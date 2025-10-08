Parce qu’on peut être un élève sans histoire, avec de belles capacités dans les disciplines valorisées et une carrière toute tracée, et quand même rater sa voie. Le mari de Clémentine en a fait l’expérience et c’est la raison pour laquelle ces parents de deux enfants ont cherché une alternative au système scolaire classique. L’école démocratique leur à ouvert beaucoup d’horizons. Une école au milieu de la nature, où les enfants sont libres de leurs apprentissages et du temps qu’ils y consacrent, où le jeu libre est au coeur des apprentissages, où la communication non violente est une compétence transmise au quotidien et où l’échec fait partie du processus d’apprentissage.