Documentaire

Un accouchement de chihuahua en pleine nuit ? Une opération de la dernière chance pour un chien au domicile du maître ? C’est le travail des urgences vétérinaires. Ils effectuent plus de 100 000 interventions par an. Mais que se passe-t-il lorsque l’animal de compagnie en question est un ours ou un tigre, rendus fous par la douleur ? On les appelle les NAC, les Nouveaux Animaux de Compagnie : rongeurs, mygales, serpents, primates, mais également fauves ou autres animaux dangereux, ils ont remplacé les chiens ou les chats dans près de 5% des foyers et ils seraient aujourd’hui près de 2 millions en France. Certains vivent dans des zoos, mais pour la plupart, chez des particuliers, parfois même au milieu de la famille. Les vétérinaires se sont adaptés à cette faune d’un nouveau genre mais leurs interventions sont parfois à hauts risques. Un documentaire de Patrick Dedole.