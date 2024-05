Podcast



Annick, Pascale, Mounia, Laurence sont agentes d’accueil et de surveillance au LAAC (Lieu d’art et action contemporaine) de Dunkerque. Chaque jour, elles orientent le public, veillent sur les œuvres et participent à l’organisation des événements qui ont lieu dans le musée. Toutes ont une cinquantaine d’années. Elles ont été reclassées ici suite à des maladies professionnelles, après de longues carrières en tant qu’ATSEM dans les écoles, agentes dans les cantines scolaires ou salariées des piscines municipales. Quand il y a peu de monde, elles se regroupent et discutent devant les salles d’exposition. Elles se soutiennent, se donnent de la force et rient beaucoup.