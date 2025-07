Documentaire

Travaillons-nous plus ou plutôt moins aujourd’hui que nos lointains ancêtres ? Les chasseurs-cueilleurs s’en sortaient souvent avec peu d’efforts, ce n’est qu’avec l’agriculture et le travail industriel que les heures de travail ont explosé. Si le progrès technique a permis des gains de productivité, il a aussi créé de nouvelles tâches à réaliser. Aujourd’hui, beaucoup aspirent à plus de temps libre. Ce rêve deviendra-t-il réalité ?

Comment le travail a-t-il évolué au fil de l’histoire de l’humanité ? Avons-nous plus de temps libre que nos lointains ancêtres ? L’anthropologue sud-africain James Suzman s’est intéressé aux sociétés de chasseurs-cueilleurs, allant à la rencontre des derniers peuples à conserver ce mode de vie, en Namibie. Cette étude lui a permis d’affirmer que les hommes et les femmes de l’âge de pierre étaient loin de se tuer au travail. Le labeur ne serait arrivé qu’avec la naissance de l’agriculture, qui implique des tâches à réaliser dans une temporalité immédiate pour un rendement différé, et la possibilité de stocker des richesses. À partir de ce moment charnière, la durée du travail n’a eu de cesse d’augmenter, jusqu’à connaître un pic durant la Révolution industrielle, avec plus de 70 heures par semaine pour les ouvriers. Considérant cette période comme un nouveau tournant pour l’humanité, l’économiste américaine Juliet Schor estime que nous avons alors commencé à considérer le temps comme de l’argent qui peut être investi. Si, dans les pays occidentaux, les syndicats ont obtenu l’instauration d’un seuil légal de 40 heures hebdomadaires (35 heures en France), qu’en est-il de la semaine de 15 heures dont Keynes avait prédit l’arrivée d’ici 2030 ? Une plongée passionnante dans l’histoire du travail, qui réfute nombre d’idées préconçues.

