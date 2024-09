Podcast

L’affaire de La Pie, survenue le 6 août 2003 au Creux-de-la-Thine dans la Drôme, demeure un mystère non résolu. En plein cœur d’une canicule étouffante, l’atmosphère déjà pesante de cette petite commune a été secouée par un événement des plus tragiques : un motard chevauchant sa Harley-Davidson a été abattu de sang-froid. Les détails de l’incident sont restés flous, laissant les autorités et les habitants perplexes quant aux motifs et à l’identité du tireur. Malgré les efforts des enquêteurs, aucune piste solide n’a émergé, plongeant l’affaire dans l’ombre et alimentant les rumeurs les plus sombres au sein de la communauté locale. La mort du biker au guidon de sa puissante machine est devenue le symbole d’une violence inexplicable qui hante encore les esprits, marquant à jamais l’histoire de cette paisible bourgade de la Drôme.