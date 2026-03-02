Podcast

Franck Ferrand nous parle de la Franc-Maçonnerie. Elle existe depuis au moins 4 siècles et pourtant, elle reste entourée de beaucoup de mystères. D’où vient la Franc-maçonnerie ? Quel rôle les Francs-maçons ont-ils joué dans l’Histoire ? Ce sont des questions que Franck Ferrand se pose, aujourd’hui.

Parmi tous les Francs-maçons illustres Franck Ferrand en a choisi un qui doit beaucoup à son appartenance… Fils d’un simple procureur à Pau, il est devenu roi – roi de Suède – et précisément parce qu’il était Franc-maçon ! C’est une histoire inouïe que celle de Jean-Baptiste Bernadotte, devenu le roi Charles XIV de Suède.