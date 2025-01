Documentaire

Les Algériens de Nouvelle-Calédonie sont des hommes originaires d’Algérie et, pour une minorité d’entre eux Tunisiens et Marocains. Ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie loin de leur terre natale entre 1864 et 1921. La majorité d’entre eux était constituée de prisonniers de droit commun envoyés dans des colonies pour purger leur peine. Environ 350 d’entre eux étaient des prisonniers politiques déportés et d’autres des relégués, c’est-à-dire des récidivistes.