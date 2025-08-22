Comment les Rothschild ont dominé l’Europe
Réalisation : Amandine Chambelland
Pourquoi l’Amérique soutient-elle autant Israël, même quand tout le monde s’y oppose ? D’où vient ce lien unique ?...
Les rêves deviennent au 19e siècle des objets d’investigation : des savants notent leurs visions nocturnes. La psychanalyse germe...
La civilisation chinoise compte parmi les plus anciennes et les plus influentes de l’histoire de l’humanité. Implantée dans la...
Héritière des maréchaussées de France créées il y a sept siècles lors de la Guerre de Cent ans pour...
Ce documentaire retrace l’histoire sanglante et fascinante de l’or, de l’Antiquité à l’époque moderne. Il explore comment ce métal...
L’histoire du Maroc est marquée par le sceau des différentes dynasties qui se sont se sont succédées à la...
Entrez dans l’univers fascinant de l’Académie française, cette institution immortelle qui a traversé les siècles et continue de faire...
Depuis sa fondation, Rome a toujours été une ville où les ordures ont joué un rôle paradoxal : à...
Depuis plus d’un siècle, des communicants, propagandistes politiques, cinéastes ou publicitaires bouleversent les règles du jeu politique, font et...
Si l’on regarde la liste des prétendants au bureau ovale, on trouve des avocats, des héros de guerre et...
Les pompiers jouent un rôle essentiel dans la protection des personnes et des biens face aux situations d’urgence. Ils...
Du Moyen Âge aux révoltes populaires qui agitent aujourd’hui la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, une passionnante histoire comparée...
Jérusalem est la ville la plus sacrée du monde. Ici convergent trois grandes religions : le judaïsme, le christianisme...
La fondation de la Beauce, région emblématique située au sud-ouest de Québec au Canada, s’enracine profondément dans l’histoire de...
Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne à travers dix regards thématiques. En 2014,...
Découvrez l’évolution de la captivité des animaux à travers les âges ! Cela ne fut pas toujours aussi simple...
Sonia Pierre, figure emblématique et fervente militante des droits humains, a marqué l’histoire par son engagement inébranlable en faveur...
Des premières expériences en optique à Bagdad à l’exploration des confins de l’univers, le télescope nous a permis de...
Dans cette conférence donnée notamment à Bruxelles, Dubai et dans cette version précise à Montréal, nous étudions l’histoire de...
« Maori » est une immersion dans la société maorie contemporaine de Nouvelle-Zélande, à la rencontre de ceux qui contribuent chaque...
