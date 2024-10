Documentaire

La famille Rothschild est une famille d’origine juive allemande et aux nationalités multiples (allemande, française, britannique, israélienne, etc.) Les Rothschild se sont fait connaître depuis le XVIIIème siècle dans les domaines de la banque et de la finance. La fortune de cette famille est colossale. D’après le blog financier Celebrity Networth, elle serait la deuxième plus grande fortune de tous les temps avec 350 milliards de Dollars.