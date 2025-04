Conférence

La guerre, phénomène aussi ancien que les civilisations elles-mêmes, laisse dans son sillage une myriade de vestiges qui témoignent non seulement des affrontements, mais surtout de la vie quotidienne des soldats. Depuis les premières légions romaines jusqu’aux conflits mondiaux du XXe siècle, les armées européennes ont inscrit leur passage dans le sol, révélant des fragments de leur routine, de leurs habitudes, et de leur adaptation aux conditions de la campagne militaire. L’archéologie militaire, loin de se limiter aux fortifications et aux champs de bataille, explore aussi ces objets modestes et ces aménagements éphémères qui reflètent la réalité humaine du soldat.