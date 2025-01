Documentaire

Le problème de la cristallisation puis de la décristallisation des pensions des Tirailleurs sénégalais. Démobilisés de l’armée coloniale francaise, ils ont été simplement oubliés. Effacés dans la reconnaissance des droits et des mérites, négligés dans la rétribution des pensions et des autres avantages de la retraite, ces oubliés de l’histoire se souviennent et réclament leurs droits à la France et à l’histoire.