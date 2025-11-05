Podcast

Présents en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran, les Kurdes forment une population d’environ 40 millions de personnes, le plus grand peuple sans État du monde. Cette fragmentation contemporaine prolonge une constante de leur histoire : depuis la conquête musulmane, l’espace kurde est au cœur des rapports de force entre ensembles impériaux — califats arabes, Empire ottoman, puissance perse.

L’histoire des Kurdes est traversée par une succession de révoltes et de luttes pour affirmer leur existence, face à des puissances qui, selon les époques, ont choisi tantôt de les instrumentaliser dans leurs rivalités, tantôt de leur dénier ce droit. Hamit Bozarslan dessine ainsi une fresque de deux millénaires, des premiers émirats à la centralité actuelle de la “question kurde”.