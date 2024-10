Documentaire



Au pays du soleil levant, le mois d’avril voit l’éclosion du printemps et l’arrivée de la « Golden Week », chère au cœur des japonais car synonyme de vacances pour un retour aux sources. Les japonais sont fascinés par leur histoire et beaucoup consacrent cette semaine à un voyage dans le passé, celui des Samouraïs et des Shoguns. Durant cet âge d’or, le pays a connu un essor artistique et culturel extraordinaire.

Sur les pas des japonais d’aujourd’hui, nous partons à la découverte d’une civilisation marquée par une philosophie, le Zen, et par le code d’honneur des glorieux Samouraïs.

Un film de Jean Hubert Martin

Ampersand