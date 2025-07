Podcast

Le grand historien Marc Bloch rappelait que les institutions politiques en général ne peuvent se comprendre qu’en prenant en compte les courant d’idées et la relation. Évoquer les institutions, c’est donc aussi évoquer une communauté politique. L’État monarchique en France renvoie donc à cette idée d’une communauté. Médiéviste, Thierry Dutour nous décrit la construction de cet État alors que le droit n’est pas encore unifié. À quelles réalités renvoient les idées de nations et d’État ? Quelles étaient les limites du pouvoir et les devoirs du roi ? Quelle était la place faite au consentement et au consensus mais aussi à l’opinion publique dans la société ? Quelle est enfin la part de la fiscalité dans la construction de l’État ?