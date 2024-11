Conférence

L’adoption des normes économiques et sociales prêtées aux premières sociétés agricoles dans l’ouest de la France est un long processus qui se serait déroulé entre 6000 et 4500 avant notre ère en France Atlantique. Selon les archéologues, il aurait fait intervenir plusieurs communautés culturelles, dont la première fusion formerait le terreau des mondes paysans connus jusqu’à la période industrielle.

Leur triomphe est présenté comme inéluctable, ce qui validerait les choix opérés et justifierait au final l’éclatante domination actuelle de notre modèle de civilisation. Les travaux récents menés en Morbihan depuis les années 2000 nous ont permis de disposer de nouvelles données, tant archéologiques, que environnementales ou paléogénomiques. Ces fondations ravivées nous conduisent à questionner autrement la manière dont on raconte cette submersion des peuples autochtones et plus généralement le récit de nos origines. Dans cette conférence, il s’agira de questionner les choix politiques, les résistances et le devenir de ces groupes de chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, en s’éloignant des schémas évolutionnistes conventionnels.