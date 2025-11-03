Conférence

Deux millions d’années entre biologie et culture. Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si singulière depuis plus de 2 millions d’années (Ma) ? En quoi sommes-nous humains par les interactions entre notre biologie, nos comportements et nos sociétés ? Depuis quand ?Les premiers humains (au sens strict, les plus anciens représentants du genre Homo) pourraient avoir émergé très progressivement en Afrique à partir de 2,7 Ma, probablement au fil d’un long processus de plusieurs centaines de milliers d’années. Mais, faute d’archives suffisantes, les premières grandes singularités humaines sont encore mal définies. Les scénarios divergent tant sur la localisation que sur les modalités d’émergence des plus anciennes aptitudes physiques et techniques typiquement humaines.

Pour qui s’intéresse aux traits physiques, les vestiges dentaires – les mieux conservés – jouent un rôle considérable mais s’avèrent malgré tout insuffisants pour dresser un portrait consensuel des premiers humains. Près d’un siècle après la première découverte paléoanthropologique en Afrique, moins de 10 fossiles témoignent des balbutiements de l’humanité entre 2,7 et 2 Ma sur ce continent. Dans ce contexte, les fossiles découverts en Afrique du Sud présentent un grand intérêt par leur nombre plus important qu’ailleurs sur le continent pour la période clef comprise entre 3 et 2 Ma.