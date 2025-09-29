Documentaire

À quel moment de notre évolution avons-nous commencé à parler ? À peindre, à jouer de la musique et à voyager ? Quand avons-nous construit les premiers mondes imaginaires ? À quel moment naît le besoin de croire ? Bref, où, quand et comment se dessinent les contours de l’essence de l’être humain ? Remontant aux origines du langage, de l’art et de l’écriture, ce documentaire d’Emmanuel Leconte et Franck Guérin retrace la fantastique épopée culturelle de la pensée. Si les animaux rêvent aussi, aujourd’hui, seule notre espèce a le pouvoir de raconter ses songes, de les transformer en histoires, en récits, en destinées… Mais d’où vient cette étonnante faculté humaine ?

En compagnie des plus grands spécialistes de la linguistique et de la paléantologie, ce film retrace l’histoire de l’évolution chez l’Homme. Qu’elle est la raison principale du succès ultime de l’espèce Homo Sapiens en compétition non seulement avec la flore et la faune établies. C’est une exploration de la révolution cognitive chez l’humain qui a permis l’apparition du langage, de l’art et de l’écriture, mais aussi des armes. « Le grand roman de l’homme » se penche notamment sur les traces laissées dans la matière par les premiers hommes. Le déchiffrage de leurs activités, les premières jamais recensées, aide les chercheurs à mieux comprendre nos comportements quotidiens actuels. Un fascinant et riche voyage sur nos origines.Un film de Emmanuel Leconte & Franck Guérin

© 2014, Licensed by Doc en Stock