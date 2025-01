Podcast

Quel est le point commun entre : les dents , le zinc, le poisson et les modes de vie des premiers hommes? Rien à priori mais pourtant, nous allons remonter le temps ensemble pour aller explorer le régime alimentaire de nos ancêtres. Car ce qu’ils mangent nous informe sur leur manière de vivre, leur santé et également leurs classes sociales. Aujourd’hui, les scientifiques développent de nouveaux outils de chimie pour comprendre l’alimentation de nos ancêtres. En mêlant bio-géochimie et anthropologie, on peut désormais reconstituer l’alimentation des premières populations humaines et mieux comprendre leurs conditions de vie.

Mettons nous à table avec Sapiens et Neandertal ce soir au Labo des savoirs avec notre invitée Klervia Jaouen, chargée de recherche CNRS dans à Géosciences environnement à Toulouse et médaille de Bronze du CNRS 2022.

Nous aurons également une chronique de Sophie Podevin qui nous fera un petit portrait robot de nos cousins les néandertaliens.

Une émission animée par Aurore Carcel avec Dounia Saez à la réalisation.

