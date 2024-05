Conférence

Les polyèdres, sphéroïdes et bolas (PSBs) sont des objets en pierre énigmatiques cubiques à sphériques, présents dans les séries archéologiques durant deux millions d’années. Ils comptent parmi les plus anciens objets en pierre manufacturés par les homininés, mais leurs fonctions restent mal connues. Très peu d’études ont été menées à leur sujet malgré leur fréquence dans les sites paléolithiques. Curieusement, ces objets sont très communs en Afrique et en Asie, mais presque absents en Europe.

Cette présentation propose d’aborder les problématiques suivantes : mieux comprendre les modes de production et d’utilisation de ces objets, ainsi que leur rareté en Europe. Ces questions seront abordées au travers d’une large étude combinant des données archéologiques, expérimentales et ethno-historiques.

Une conférence organisée en partenariat avec la Société des Amis du Musée de l’Homme.