Comment communiquer correctement sur un site ou une appli de rencontre ?

Il pourrait sembler que nos contemporains aient déjà suffisamment d’expérience en matière de chat sur Internet pour ne pas avoir de difficultés à communiquer sur les sites ou les applis de rencontre. Cependant, dans la pratique, c’est généralement tout le contraire. De nombreuses personnes ne savent tout simplement pas comment entamer une conversation, comment la maintenir, comment être un bon interlocuteur ou une bonne interlocutrice et intéresser réellement une personne de l’autre côté de l’écran.

En fait, il s’agit d’un phénomène tout à fait normal. Tout le monde n’est pas destiné à être un maître de la communication, surtout avec des inconnu(e)s. Pourtant ici, comme en sport, plus on s’entraîne, plus on s’améliore. C’est pourquoi notre principal conseil est : essayez de communiquer davantage !

Cependant, il arrive que cela ne suffise pas. C’est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous d’autres recommandations utiles qui rendront vos rencontres en ligne et votre communication plus excitantes et prometteuses. C’est parti !

Les 9 règles de base pour communiquer sur les sites et applis de rencontres

Prenez l’initiative

Vous ne pouvez pas rester les bras croisés et attendre que des personnes intéressantes viennent d’elles-mêmes à vous. Cela ne marche pas comme ça. Si vous voulez vraiment trouver de nouveaux amis ou même l’amour, vous devez agir ! N’ayez pas peur d’entamer la conversation, de montrer votre intérêt et d’être actif. Vous augmenterez ainsi considérablement vos chances de réussite.

Ne soyez pas trop pressant(e)

Ne confondez pas la ténacité avec le fait d’être intrusif. Si vous êtes trop intrusif(ve) et persistant(e), votre interlocuteur ou votre interlocutrice aura plus de chance de devenir désagréable. Par conséquent, si vous voyez qu’il ou elle n’est pas disposé(e) à communiquer avec vous, n’essayez pas de le ou la convaincre en forçant la conversation pour garder son attention. De toute façon, il n’en sortira rien et vous ne ferez que gâcher l’impression que vous donnez de vous.

Posez des questions précises et concises

Évitez les questions générales du type « Comment ça va ? », « Comment te sens-tu ? », etc. Elles sont capables de plonger l’autre dans la stupeur, car il ou elle ne saura tout simplement pas quoi dire. Essayez donc de poser des questions très précises qui donnent lieu à la même réponse précise : « Quel est ton passe-temps favori ? », « Quel pays aimerais-tu visiter et pourquoi ? », « Quels sont tes groupes musicaux et artistes préférés ? ». Vous pourrez ensuite formuler des questions de clarification à partir de ses réponses, ce qui vous permettra d’élargir votre dialogue et de l’orienter dans la bonne direction..

Ne soyez pas arrogant

Croyez-nous, l’arrogance ne donne pas une bonne image de soi. Si vous vous comportez de manière arrogante avec d’autres personnes, celles-ci se sentiront certainement mal à l’aise pour vous parler. Il n’est pas non plus utile de discuter de vos anciens interlocuteurs/interlocutrices ou partenaires. Sinon, votre interlocuteur/interlocutrice actuel(le) pensera que vous parlerez de lui ou d’elle de la même manière dans un avenir proche.

Apprenez à écouter et à respecter l’autre

Dans une conversation constructive et tournée vers l’avenir, l’écoute est souvent plus importante que la parole. Donnez à l’autre la possibilité de s’exprimer, de partager son opinion sur un sujet particulier, de raconter une histoire intéressante. Ne l’interrompez pas. Si vous avez des questions ou des ajouts à formuler, laissez-les pour plus tard, lorsque la personne aura terminé son discours. Rappelez-vous qu’un bon auditeur est le meilleur interlocuteur.

N’utilisez pas de noms affectueux à l’égard de personnes que vous ne connaissez pas

Il peut vous sembler que le fait de donner un sur nom affectueux est agréable, mais dans la plupart des cas, ce n’est pas le cas. Le fait d’être trop intrusif avec des personnes inconnues à tendance à provoquer des émotions négatives et de l’aversion. Adressez-vous à la personne comme elle se présente à vous. Si vous voulez vraiment procéder différemment, vérifiez d’abord si la personne est d’accord.

Essayez de ne pas vous laisser distraire

Lorsque vous rencontrez d’autres personnes en ligne, veillez à ce que rien ne vous distraie. Si la personne avec qui vous discutez voit que vous ne pouvez pas lui accorder ne serait-ce que quelques minutes sans être distrait(e), il est peu probable qu’elle veuille rester en contact avec vous à l’avenir. Essayez donc de résoudre tous vos problèmes et de vous concentrer sur votre interlocuteur/interlocutrice.

Utilisez la communication vidéo, et pas seulement le chat textuel

En plus de l’envoi de SMS, il est intéressant d’utiliser la possibilité de communication vidéo, si elle est disponible sur le site ou l’application de rencontre. Les chats vidéo vous permettent d’établir un contact plus profond et plus naturel avec la personne en face de vous. Ils vous donnent l’occasion de voir une personne, ses gestes, sa façon de parler et son comportement, ce qui est impossible avec un échange par texto ordinaire.

Si vous avez l’impression que le dialogue n’aboutit à rien, il est préférable d’arrêter la communication.

Parfois, la meilleure solution est tout simplement de cesser de communiquer. Vous ferez certainement des rencontres sur le web qui, dès le départ, s’avéreront peu prometteuses. Nous vous conseillons de ne pas perdre de temps et de passer à une autre personne. Expliquez à votre interlocuteur/interlocutrice que vous ne pouvez ou ne voulez pas poursuivre cette conversation, et passez à autre chose.

Pratiquez, pratiquez et pratiquez encore : utilisez les chats vidéo en ligne

Comme nous l’avons dit plus haut, le chat vidéo en ligne vous offre des possibilités beaucoup plus pratiques de faire des rencontres et de communiquer sur le web. Aucun message texte ne crée le même effet de présence que le camchat.

Nous ne parlons pas seulement des chats vidéo disponibles sur les sites et applications de rencontre, mais aussi d’une catégorie distincte de plateformes en ligne – le cam chat aléatoire. Par exemple :

Chatrandom — un camchat en ligne populaire qui fournit un ensemble standard de fonctions et de filtres de recherche, mais qui se distingue par la présence de salons de chat thématiques pour de nombreux participants.

— un camchat en ligne populaire qui fournit un ensemble standard de fonctions et de filtres de recherche, mais qui se distingue par la présence de salons de chat thématiques pour de nombreux participants. VideoChat.chat — un chat cam avec des filles qui présente l’avantage principal d’avoir un filtre de genre sans erreur. Un excellent choix pour les rencontres avec le sexe opposé. Et pour ceux qui aiment communiquer avec des étrangères, un traducteur de messages intégré est disponible.

— un chat cam avec des filles qui présente l’avantage principal d’avoir un filtre de genre sans erreur. Un excellent choix pour les rencontres avec le sexe opposé. Et pour ceux qui aiment communiquer avec des étrangères, un traducteur de messages intégré est disponible. Mirami — un chat vidéo multilingue disponible dans des dizaines de pays. Les développeurs notent un filtre de genre qui fonctionne bien et une bonne modération.и отмечают качественно работающий гендерный фильтр и хорошую модерацию.

— un chat vidéo multilingue disponible dans des dizaines de pays. Les développeurs notent un filtre de genre qui fonctionne bien et une bonne modération.и отмечают качественно работающий гендерный фильтр и хорошую модерацию. OkMeet — un cam chat pour des rencontres amicales et romantiques. Ici, les utilisateurs et utilisatrices ont des profils assez informatifs que vous pouvez prévisualiser.

— un cam chat pour des rencontres amicales et romantiques. Ici, les utilisateurs et utilisatrices ont des profils assez informatifs que vous pouvez prévisualiser. Coco — un autre chat cam aléatoire avec la possibilité de consulter les profils pour vous faire une première impression sur une personne avant même de la rencontrer.

— un autre chat cam aléatoire avec la possibilité de consulter les profils pour vous faire une première impression sur une personne avant même de la rencontrer. JusTalk — un cam chat en ligne dans lequel vous pouvez communiquer non seulement en tête-à-tête, mais aussi dans un chat de groupe pour plusieurs participants. Pratique pour discuter avec des amis.

— un cam chat en ligne dans lequel vous pouvez communiquer non seulement en tête-à-tête, mais aussi dans un chat de groupe pour plusieurs participants. Pratique pour discuter avec des amis. Lamour — un chat vidéo aléatoire avec des profils d’utilisateurs, des options flexibles de recherche et la possibilité de trouver des personnes à proximité.

Pour de nombreux contemporains, les chats vidéo aléatoires en ligne sont devenus une véritable trouvaille qui ouvre bien plus de possibilités que les sites et applis de rencontre traditionnels. Bien sûr, ils ont aussi quelques inconvénients et des aspects particuliers d’utilisation. Cependant, vous pouvez vous accommoder de la plupart d’entre eux, et il y a bien plus d’avantages que de défauts.

Par conséquent, si vous n’avez pas encore utilisé le cam chat aléatoire, nous vous conseillons d’y remédier et de découvrir cet outil de rencontre en ligne passionnant. Nous sommes sûrs que vous aimerez ce format de communication !