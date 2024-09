Podcast



Anne Ghesquière reçoit Thibault de Montaigu, écrivain et journaliste. N’avez-vous jamais eu envie d’en savoir plus sur vos ancêtres, pour mieux comprendre qui vous êtes, et ce qui vous bloque ? C’est ce que Thibault de Montaigu a entrepris dans son nouveau livre Coeur aux éditions Albin Michel, en pratiquant la psychogénéalogie développée par Anne Ancelin Schützenberger, lors de son enquête sur les traces de son arrière-grand-père, mort au début de la Première Guerre mondiale. Cette quête se révèlera intense, le plongeant dans un passé qui ne passe pas et dont les répercussions se font sentir jusqu’à lui. Finalement, savoir qui sont nos ancêtres, ce qu’ils ont vécu, c’est gagner des cartes pour mieux se connaître.