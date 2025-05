Podcast

Bougez plus pour vous connecter plus ! La sédentarité nous isole-t-elle les uns des autres ? Le mouvement peut-il raviver nos liens sociaux ? Et si bouger devenait un remède contre la solitude ? Dans cet épisode de la série « Routines anti-sédentarité », Alexandre Dana, auteur, entrepreneur et host de Métamorphose, partage 5 conseils concrets pour soigner nos relations grâce au mouvement, même en pleine journée de travail !