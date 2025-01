Documentaire

L’ EDIT est un établissement de formation artistique basé à Ouagadougou et dédié à la danse. Elle est destinée à former des danseurs professionnels venant de l’ensemble du continent africain et constitue de ce fait, un haut lieu d’acquisition de compétence et de recherche chorégraphique, animé par des pédagogues expérimentés de niveau international, au profit d’une jeunesse africaine pour qui la danse représente non seulement une passion, mais aussi une carrière professionnelle à construire. L’offre de formation de l’EDIT s’articule autour de 3 axes principaux d’interventions : la formation professionnelle en cursus complet pour les jeunes danseurs aspirants à une carrière professionnelle, la formation en cursus court pour les danseurs professionnels ayant déjà reçu une formation de base et les cours pour amateurs adultes et enfants. Par ailleurs, l’EDIT développera une programmation artistique accueillant des compagnies de danse, théâtre et musique dans la salle de spectacle de l’école, le Théâtre Fitini (petit théâtre), dès que son équipement sera terminé. Un documentaire de RASCA Prod.