Documentaire



Hériter d’un inconnu peut sembler une chance, mais souvent, cela devient un véritable cauchemar. Les conflits familiaux, les jalousies et les règlements de comptes rendent le partage des biens du défunt difficile. Chaque année, plus de 30 000 affaires de succession finissent devant les tribunaux, entraînant disputes et plaintes. Comment gérer ces conflits et obtenir une résolution satisfaisante ? Plongée dans le monde des héritages et des querelles familiales.