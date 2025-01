Documentaire

Enfant, on cherche à devenir grand, à imiter les adultes. En s’identifiant à un modèle, un enfant façonne son propre avenir, intègre des valeurs et des normes qu’il aura tendance à reproduire pour le meilleur, et parfois le pire. Une équipe de spécialistes s’appuie sur les témoignages d’enfants pour expliquer cette fascination, ses enjeux et les dangers qu’elle peut comporter.

Disponible jusqu’au 19/11/2029