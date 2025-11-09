Documentaire

« C’est un endroit où il y a des personnes qui s’occupent de nous parce que nos parents, ils peuvent pas s’occuper de nous. »Les Maisons des Enfants, ce sont des structures dédiés à l’accueil temporaire des enfants en difficulté. Pour comprendre leur quotidien, notre reporter Juliette Deshormes est partie à Annecy à la rencontre de Laureline. Elle a 26 ans, elle est éducatrice et elle travaille dans la protection de l’enfance depuis 5 ans.

Merci à Laureline, Evanina et toute l’équipe et les jeunes de la Maison des enfants d’Annecy-le-Vieux.

