Secrets de famille, blessures transgénérationnelles, corps de souffrance, mémoires cellulaires… Céline Tadiotto et Anne Ghesquière nous invitent à explorer l’héritage invisible de nos lignées pour en libérer le potentiel de guérison. Comment les traumatismes non résolus de nos ancêtres influencent-ils notre vie actuelle ? Et si, au-delà des blessures, nous pouvions puiser dans la sagesse de nos lignées pour mieux aimer et devenir un bon ancêtre du futur ? Dans cet épisode profond et lumineux, la thérapeute et autrice Céline Tadiotto nous relie aux rituels des peuples premiers, au pouvoir du pardon, à la prière aux ancêtres et à la puissance transformatrice de l’amour.