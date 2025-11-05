Conférence

Nous mènerons une réflexion approfondie sur les moyens de favoriser un vivre-ensemble pacifique et enrichissant, tant au niveau de la cellule familiale qu’à l’échelle mondiale.

Dans le tissu complexe de nos sociétés, la cellule familiale s’établit comme une première école du vivre-ensemble, où émergent les premières notions d’affirmation de soi (je), d’écoute de l’autre (tu) et de culture commune (nous). Chaque jour, les enjeux d’un vivre-ensemble harmonieux, où les différences sont reconnues et intégrées, sont mis à l’épreuve. L’apprentissage de ces valeurs fondamentales conditionne la manière dont l’enfant, devenu adulte, contribuera à la famille humaine planétaire.

Cette conférence explore le parallèle entre la cellule familiale et la famille humaine, en mettant en lumière les enjeux vitaux du vivre-ensemble qui dépassent les frontières du foyer pour embrasser l’ensemble de l’humanité. À travers le prisme de la psychologie intégrale et de la Spirale dynamique, nous examinerons la nécessité impérieuse – et les moyens – d’intégrer les différences tout en aspirant à l’émergence d’une unité plus vaste.

Face à la diversité des cultures, des croyances et des valeurs, le défi de notre époque réside dans la capacité à faire coexister ces systèmes de pensée divergents au sein d’un même tissu social et humain. Comment pouvons-nous conjuguer les aspirations individuelles avec les besoins collectifs ? Comment pouvons-nous ériger des ponts entre des univers mentaux parfois antagonistes ?