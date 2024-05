Documentaire



En France, on estime à 20 000 le nombre de grands-parents privés de leurs petits-enfants. Un conflit familial est souvent à l’origine d’une telle situation. Les associations qui conseillent ces papys et mamies désespérés sont de plus en plus nombreuses. Certains grands-parents n’hésitent pas à saisir la justice pour faire valoir leurs droits.